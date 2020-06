Itaalia korvpalliliigades on lepingutesse hakatud lisama koroonaklausel

Selle olemasolul ei pea klubid maksma mängijatele täismahus palka, kui hooaeg peaks jälle koroonaviiruse tõttu lõppema. Lepingusse kirjutatavaid stsenaariume on neli. Kui hooaeg lõpetatakse enne selle algust, ei pea klubi kellelegi midagi maksma. Olukorras, kus hooaeg lõpetatakse pärast algust, peab klubi maksma mängijatele lõpetamise hetkest hooaja lõpuni 25% palgarahast. Kui hooaeg lõpetatakse pärast algust, aga mängijatel on lubatud treenida, maksab klubi hooaja katkestamise hetkest hooaja lõpuni 50% tasust. Viimane stsenaarium, mis lepingutesse märgitakse, kirjeldab olukorda, kui hooaeg katkestatakse pärast selle algust ning kus treeningud on keelatud. Sellise juhul peab klubi maksma mängijatele katkestamise hetkest hooaja lõpuni 25% palgast.

Kui hooaeg lükatakse viiruseohu tõttu edasi, siis algavad mängijate lepingud koos hooaja algusega ning lõppevad koos hooaja lõpuga.

Artikkel on refereeritud siit: https://korvpall24.ee/itaalia-korvpalliliigades-on-lepingutesse-sisse-tulnud-koroonaklauslid/