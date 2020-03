Itaalia korvpalliklubi alustas treeninguid. Reeglid on karmid: igal mängijal eraldi riietusruum, väljakul üks mees korraga

Üks sellistest on näiteks Bologna Virtuse korvpallimeeskond, kelle mängijad harjutavad neil päevil äärmisel rangete reeglite alusel. Itaalia ajakirjanik Emiliano Carchia avaldab Twitteris mõned neist ettekirjutustest:

* Üks kindel klubi töötaja avab saali ukse

* Korraga võivad saali siseneda maksimaalselt kaks mängijat. Üks neist peab harjutama väljakul, teine jõusaalis

* Igal mängijal on eraldi riietusruum

* Saali desinfitseeritakse

* Pallid ja muu varustus puhastatakse pärast kasutamist põhjalikult

* Mängijad võivad käija vaid klubi poolt usaldusväärseks nimetatud restoranides

Itaalia korvpalliliiga mängud on teadmata ajaks peatatud. Liiga juhtide soov on hooaeg eriolukorra lõppedes siiski lõpuni pidada. Sama soov on ka FIBA EuroCupil, kus Virtus veel konkurentsis püsib.