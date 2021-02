Hüppeliigest vigastanud Siim-Sander Vene käis operatsioonil

Eestlase koduklubi Fuenlabrada teatas, et "Vene operatsioon läks ootuspäraselt ja mängija kirjutati täna haiglast välja".

Vene taastumine võtab vähemalt 3-4 kuud, mis tähendab, et sel hooajal ta enam väljakule ei pääse.

30-aastane Vene oli parema jala hüppeliigest vigastanud eelmise aasta eelviimasel päeval. Eestlane jäi ise vahetult pärast traumat stoiliseks. Ta nentis toona: "No mis siis ikka teha. Selline see profisport juba on ja nii juhtub. Maailmas on ka hullemaid asju."