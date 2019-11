Hukkunud korvpallilegendi elust valmib muusikal

Muusikali esietendus on 22. oktoobril 2020, samal päeval saanuks Petrovic 56. aastaseks. Lavastaja Dražen Runje sõnul on tegu tänapäevase Kreeka tragöödiaga, kuhu on juurde pandud muusikalised etteasted.

Petrovic tuli 1985. ja 1986. aastal Zagrebi Cibona ridades Euroliiga võitjaks, 1990. aastal teenis ta koos Jugoslaaviaga maailmameistritiitli. Neli aastat varem tuldi kolmandaks, Petrovic valiti turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Oktoobris avaldasid horvaadid läbi aegade üheks paremaks skoorijaks peetava Petrovici auks ka muusikavideo: