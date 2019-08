Hispaania korvpallikoondis võitis kontrollmängus Leedut

Mõlemal meeskonnal oli rida olulisi puudujaid. Kui Hispaanial ei teinud kaasa Marc Gasol ja Rudy Fernandez, siis leedulastel olid puudu Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis, Mantas Kalnietis, Paulius Jankunas ja Renaldas Seibutis.

Hispaania parimad olid nende NBA-mehed - Willy Hernangomez viskas 23 ja Ricky Rubio 21 punkti. Hernangómez hankis ka üheksa lauapalli. Lukas Lekavicius oli ainus leedulane, kes jõudis kahekohalise punktisummani, tuues 10 silma.

Hispaania peatreener Sergio Scariolo ütles juba enne mängu, et kohtumise tulemus pole üldse oluline. "Vastane on väga tugev ka ilma Sabonise ja Valanciunaseta, kuid tablood ma väga vaadata ei kavatse. Oluline on mängupilt, mitte tulemus, ja et me ei läheks kaotama," sõnas ta.