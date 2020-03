FIBA töötab välja plaani B, kuidas meeskonnad võiks olümpiale kvalifitseeruda

Hetkel pole veel lõplikku otsust tehtud, et olümpiapääsmed jagatakse just mulluse MMi põhjal - mitte aga näiteks FIBA maailma edetabeli alusel -, kuid kui nii otsustatakse, saaks Tokyo OMile järgnevad riigid: Iraan, Nigeeria, USA, Argentina, Jaapan, Hispaania, Prantsusmaa, Austraalia, Serbia, Tšehhi, Poola ja Leedu.

Kui valik tehtaks FIBA reitingu järgi, pääseks olümpiale Poola asemel Kreeka meeskond.

Eelmise MMi põhjal on juba enne kvalifikatsiooniturniire olümpiapääse olemas kaheksal riigil - need on lisaks korraldajamaa Jaapanile Hispaania, Argentina, Prantsusmaa, Austraalia, USA, Nigeeria ja Iraan.