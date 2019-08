FIBA sensatsiooniline plaan: kas korvpall kaob tõesti peagi olümpiakavast?

BasketNews.lt taskuhäälingus sõnas Leedu 3x3 korvpalli juht Rolandas Skaisgirys, et tänavakorvpalli formaat võib tulevikus ainsana olümpiale jääda.

"Olen kuulnud kõlakaid, et 2028. aasta suveolümpial ei näe me enam suurt korvpalli. Nii räägivad inimesed, kes on Euroopa ja maailma korvpallis kõrgetel positsioonidel," sõnas Skaisgirys.

Leedulane ei osanud tuua täpseid põhjuseid, miks FIBA sellist plaani võib hauda, kuid ühe võimaliku variandina on välja pakutud, et FIBA üritab korvpalli MM-i tähtsust suurendada ning seeläbi endale rohkem tulu teenida, muutes selle ainsaks ülemaailmseks suureks võistluseks. Nii on näiteks praegu ajalooliselt kujunenud olukord välja jalgpalliks, millest soovitakse ilmselt eeskuju võtta.