Ennenägematu samm: Sloveenia ja Horvaatia korvpallitipud ühinevad

Esindusmeeskonna baasiks saab Ljubljana, aga tiim hakkab koosnema mõlema klubi mängijatest. Noortesüsteemid jäävad mõlema asutajaklubi kodumaale.

"Kahe klubi ühinemine on palju enamat kui lihtsalt kahe nime liitmine," sõnas Olimpija juhatuse esimees Tomaž Berlocnik. "Ühendklubis on koos mõlema klubi paremad küljed. Otsustasime ühineda, sest usume selgelt, et üks väga hea klubi on parem kui kaks head klubi. Usume, et sport murrab kõik piirid."

Ühinemise puhul on tõeliselt märkimisväärne asjaolu, et tegu on kahe erineva riigi klubiga.

"See on esimene kord, kui kahe erineva riigi profiklubid ühinevad. See võib tunduda avantüürina, aga meie jaoks on see loogiline samm edasi," sõnas Cedevita president Emil Tedeschi. "Piirid ei jää meile ette. Tean, et saame koos suurepäraselt töötada."

Uus klubi seab endale väga kõrged eesmärgid: täita soovitakse EuroCupil ja Euroliigas osalemise kriteeriumid ning Aadria liigas tahetakse saada tõeliseks suurjõuks. Ametlikult ei ole seda veel välja öeldud, kuid spekuleeritakse, et uuel hooajal hakatakse võistlema ka Sloveenia meistrivõistlustel.