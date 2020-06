Endine Žalgirise kasvandik taasliitus Leedu hiiuga

26-aastane Dimša mängis eelmisel hooajal teises Leedu meeskonnas, Lietkabelis. Seal kogus ta mängus keskmiselt 14,1 punkti ning andis 3,6 korvisöötu. Meeskonnaga mängiti ka Meistrite Liigas, kus kujunes tema keskmisteks näitajateks 13,2 punkti ja 3,1 korvisöötu.

Dimsa on praeguseks teine Kaunase Žalgirise täiendus. Mõnda aega tagasi tehti teatavaks ka teise tagamängija, ameeriklase Steve Vasturia palkamine.

Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius on öelnud, et eesmärk on hoida meeskonnas võimalikult palju eelmise hooaja mängijaid.