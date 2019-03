Endine kalevlane tegi NBA tütarliigas vägeva mängu. Kas leping Lakersiga ootab?

28-aastase Machado arvele jäi lõpuks lausa 40 punkti, 7 lauapalli ja 16 korvisöötu.

Võimalik, et tema viimase aja esitused on püüdnud ka South Bay Lakersi "emavõistkonna" Los Angeles Lakersi tähelepanu: kuna suur Lakers ei ole käesoleval hooajal play-off'i jõudmas, on nad viimastes põhihooaja mängudes võimalust andmas erinevatele noortele ning tütarmeeskonna mängijatele. Nõnda sõlmiti näiteks värskelt leping Machado tiimikaaslase Andre Ingramiga, samuti on rohkelt mänguaega teeninud näiteks Johnathan Williams ja Alex Caruso.

Ehk avaneb võimalus ka Machadol? Varem on ta NBA-s ametlikke mänge kirja saanud Houston Rocketsi ja Golden State Warriorsi eest, kuid mõlemad korrad jäid küllaltki üürikeseks.