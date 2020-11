Ekskalevlane Frank Elegar nakatus juba teist korda koroonasse

Kaspar Ruus reporter RUS 3

Frank Elegar Foto: Karli Saul

Itaalia korvpalliklubi Reggio Emilia teatas, et koroonaviirusesse on nakatunud keskmängija Frank Elegar. Eesti korvpallisõpradele on Elegar tuntud BC Kalev/Cramo päevilt.