Dwyane Wade: USA-l läheb MM-tiitli kaitsmine keeruliseks

"Sellest tuleb väga põnev turniir paljude pingeliste mängudega. USA peab tõsiselt võitlema, et viis aastat tagasi Hispaanias võidetud maailmameistritiitlit kaitsta," sõnas Wade, vahendab Eurohoops.

Wade`i arvates on MMi esikolmikut sisuliselt võimatu ennustada. "Iga meeskonna jaoks kujuneb medalite eest võitlemine raskeks. Viimaste aastatega on tase oluliselt tõusnud. Praegu on paljud meeskonnad kokku saamas väga kõva koosseisu, nagu näiteks Austraalia, Kanada ja Serbia. Pakun, et neil võib MMil väga hästi minna," pakkus Wade.

Tänavune MM-finaalturniir peetakse 31. augustist kuni 15. septembrini Hiinas.