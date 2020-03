Ameerika korvpallur: miks Türgi meistriliigas mängud jätkuvad?

"Seega peaaegu kõik maailma korvpalliliigad on mängud peatanud, kuid Türgi liiga keeldub seda tegemast," teatas 36-aastane Dixon, vahendab Eurohoops.

"Tervis on kõige tähtsam vara, mis meil on. Tehke õige otsus! See pole seda riski väärt!" soovitas ameeriklane ka türklastel hooaja lõpetada.

Fenerbahce jätkab Türgi meistriliigat juba ülehomme, kui võõrustab Tofast. Sel nädalavahetusel peetakse Türgis veel seitse kõrgliiga kohtumist.