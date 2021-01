14 hooaega NBA-s mänginud korvpalliäss jätkab karjääri Euroopas

36-aastane ja 178 cm pikkune Barea oli veel mullugi Dallas Mavericksi rotatsioonis ja viskas keskmiselt 7,7 punkti ja 3,9 lauapalli, aga sel hooajal talle kauaaegses koduklubis kohta ei jätkunud.

Puerto Rico koondise legend ei saanud piisavalt ahvatlevaid pakkumisi ka Euroliigast ja seega liitus Barea Hispaania kõrgliigas 15. kohta hoidva Estudiantesega.

Barea soov on NBA karjääri jätkata ja portaal Eurohoops kirjutas, et soovi korral on tal võimalik Estudiantesest enne NBA play-off'ide algust uuesti ookeani taha siirduda.

Euroopas pole Barea varem mänginud. Väle tagamees esindas NBA-s aastatel 2006-2011 ja 2014-2019 Dallas Mavericksi ning aastatel 2011-2014 Minnesota Timberwolvesi.

2011. aastal oli Bareal oluline roll Mavericksi meistritiitli võitmises. Tolle hooaja play-off'is viskas ta keskmiselt 8,9 punkti ja andis 3,2 korvisöötu.