OTSE DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo väldib katastroofi ja Eesti-Läti liiga pronksmedal ikkagi saadakse kaela?

BC Kalev/Cramo - BK Ogre

Neli minutit on mängu algusest kulunud.

10:5 Mirkovic lähiviskest.

8:3 Lewis läbiminekust, hea sööt Kangurilt.

6:2 Lewisel ka käsi valge, tabamus keskpositsioonilt.

4:0 Mirkovic ja Moultrie on teinud skoori.

Kangur eksis mõlemal vabaviskel.

Cramo algviisik - Moultrie, Mirkovic, Kangur, Kurbas ja Lewis.

Mäng läks käima!

Ogre fännid on igatahes kohal.

Pisut rohkem kui pool tundi enne mängu algust pakkus tabloo halba eelaimust. Eilne skoor, tänaste meeskondade logodega. Kas tõesti kõik kordub?

Kohtumine on varsti algamas. Publikut on eilsega võrreldes vähe, kuid see on ka loomulik - Kalevi fännid oleksid soovinud näha oma meeskonda finaalis, mitte pronksimängus. Noored korvpallurid veetsid mängu eel aega oma oskuste proovimisega.

