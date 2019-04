FOTOD JA TIPPHETKED | Kalev/Cramo kaotas kolmandal veerandajal peatreeneri, kuid võitis Kitsingu kolmesest Eesti-Läti liigas pronksmedali

BC Kalev/Cramo - BK Ogre

Cramo resultatiivseim 23 punktiga Lewis, 19 punkti Moultrielt ja 14 punkti Mirkovicilt. Otsustava kaugviske tabanud Kitsingu arvele kogunes 9 punkti.

Ja Kalev/Cramo sai ikkagi pronksi kätte. Läks õnneks, ütleme nii. Lõppseis 87:85.

87:85 Kitsing pani viimasel sekundil kolmese! Aga mäng ei ole veel läbi. Kell näitab tablool 0,8 sekundit. Ogre võttis aja maha.

84:85 Sirsninš vabaviskejoonelt 1/2. Mängida 14 sekundit ja Kalev/Cramo minut.

84:84 Sirsninš viigistab.

84:81 Lewis vabavisetel täpne.

Ogrel on kaks mängijat juba viie veaga pingile kukkunud.

Ogre võttis aja maha. Kalev punktiga peal ja tulemas veel vabavisked. Mängida 52,1 sekundit.

82:81 Wroten sai ühe vabaviske sisse!

81:81 Moultrie vabaviskejoonelt 2/2. Alla 2 minuti minna.

79:81 Samas annab Lewis kaitses kohe tagasi, Zebergs tema vastu 2+1.

79:78 Lewiselt kolmene.

76:78 Ogre pääses juhtima ja vastastel on ikka tuju täiega üleval! Nad on vapralt võidelnud kaks päeva ning pronks ei ole kaugel. Minna normaalaega 2.36.

76:75 Ilijns lähiviskest.

76:73 Ja mängida veel kolm ja pool minutit. Võib minna väga teravaks see lõpp.

76:69 Wroten läbiminekust. Normaalaja lõpuni 5 minutit.

74:67 Kitsing vabaviskejoonelt 3/3.

Moultrie sai tehnilise. See peaks olema Kalevile vähemalt viies tehniline viga tänases mängus.

70:66 Moultrie taas keskpositsioonilt täpne. Mängida veel üle 7 minuti. Kalev/Cramo võtab aja maha.

68:63 Moultrie keskpositsioonilt.

66:61 Vabaviskejoonelt punktid lisaks.

65:61 Kalev/Cramo kolme veerandaja järel neljaga peal.

63:55 Lewiselt kolmene.

... ja mõni hetk hiljem juba koridoris prügikasti sülgamas.

Kairys tehnilist viga küsimas...

Russell Bergman on nüüd Kalevi meeskonna juhendaja.

Mängida 3. veerandaja lõpuni 3.26 ja seis vabavisete järel 55:60.

Kairys vihastas ja saadetakse mängult minema!

Nüüd on tekkinud päris terav hetk. Kurbasele anti floppimise eest tehniline ja siis pingile veel tehniline otsa.

60:51 Kurbas läbiminekust pealt.

58:49 Moultrie on hoogu sattunud, seekord korv lähiviskest.

56:46 Moultrielt kolmene! Seda ta näitas juba veebruaris Tähtede mängul, et käsi on kolmese tagant väga hea.

53:46 Moultrie keskpositsioonilt. Vastaste peatreener kasutab mõtteaega, veerandaega mängida 6.19.

51:46 Lewis taaskord läbiminekust.

49:43 Lewis läbiminekust pealt. Ogrel korvi alt päris tühi.

47:40 Moultrie lähiviskest.

45:40 Kurbas lähiviskest. Cramol alustasid - Kurbas, Kangur, Mirkovic, Lewis ja Moultrie.

Teine poolaeg algas.

Cramo resultatiivseim avapoolajal 13 punktiga Mirkovic, 9 punkti lisas Lewis ja 8 punkti Lynch. Vastastel 9 punktiga tulemuslikum keskmängija Ilijns.

Ogre fännid oli esimesel poolajal häälekad ning olgem ausad, nende meeskond näis platsil samuti isukam.

43:40 Poolaeg mõne punktiga Kalevile. Aga kehakeel on selline, et siin võib veel hapuks minna.

43:37 Lynchilt lisa.

Mirkovici arvel on juba 13 punkti.

41:36 Mirkovicilt nurgast kolmene, Knagur jättis kompu söödu. Vastased võtsid aja maha, poolaega mängida 2.40.

38:35 Mirkovic vabavisetel 2/2.

36:33 Lewiselt 2+1 rünnak.

35:33 Mirkovic vabaviskejoonelt 2/2.

33:31 Lynch korvi lähistelt.

Kohtunikud peavad pisut närviliseks kiskuvat Lewist rahustama.

31:29 Lewis vabaviskejoonelt 2/2.

29:29 Ogre mehed said ohjeldamatult ründelauda. Kairys võttis aja maha. Poolaega mängida 5.27.

27:25 Salaš viis Cramo uuesti ette.

23:25 Kalev/Cramo on jäänud ainult lätlastest koosneva Ogre vastu kaotusseisu.

Pärast esimest veerandaega lubati korraks platsile laulma ka ansambel Öed.

23:20 Lynchi korvi alt punktid lõpetavad esimese veerandaja.

21:16 Dorbek sopsas nurgast kolmese. Veerandaja viimane minut käib.

18:14 Vahepeal vabavisetest vähe leevendust.

16:14 Lätlastelt 7:0 spurt. Kaitses käriseb Kalevil.

Mängul on kolm lätlasest vilemeest, tahavad mängu teha huvitavamaks?

16:7 Kitsing vabaviskejoonelt 2/2.

14:5 Mirkovic vabaviskejoonelt 2/2. Veerandaega minna 4.32.

12:5 Moultrie kasvatab Kalevi edu seitsmele punktile. Ogre peatreener kasutab esimest minutilist mõtteaega.

Neli minutit on mängu algusest kulunud.

10:5 Mirkovic lähiviskest.

8:3 Lewis läbiminekust, hea sööt Kangurilt.

6:2 Lewisel ka käsi valge, tabamus keskpositsioonilt.

4:0 Mirkovic ja Moultrie on teinud skoori.

Kangur eksis mõlemal vabaviskel.

Cramo algviisik - Moultrie, Mirkovic, Kangur, Kurbas ja Lewis.

Mäng läks käima!

Ogre fännid on igatahes kohal.

Pisut rohkem kui pool tundi enne mängu algust pakkus tabloo halba eelaimust. Eilne skoor, tänaste meeskondade logodega. Kas tõesti kõik kordub?

Kohtumine on varsti algamas. Publikut on eilsega võrreldes vähe, kuid see on ka loomulik - Kalevi fännid oleksid soovinud näha oma meeskonda finaalis, mitte pronksimängus. Noored korvpallurid veetsid mängu eel aega oma oskuste proovimisega.

