Final 4: laupäeval rullivad saali kuumaks ÖED

Energia, millest Kristel ja Tuuli pakatavad, annab kindlasti hoogu juurde nii mängijatele kui ka kaasaelajatele. Põnevaid hetki ja publiku kaasamisi läbi erinevate auhinnamängude saab kahe päeva jooksul olema palju. Reedesed esinejad on hetkel veel üllatus.

Saalis on ka juba Tartu Tähtede Mängul olnud duo: Kalev Kruus ja dj Marko Kiljak.

Saku Suurhallis on Final 4 kohad nummerdatud. Müügil on ühe- ja kahepäevapiletid ning samuti VIP piletid, mis tagab parima nähtavuse ning sissepääsu Rock lounge. Lounges on kerged suupisted ja tervitusjook ning meeskonna esindajaga enne iga mängu ka kohtumine.

Final 4 neli meeskonda selguvad lõplikult 2.aprilli õhtul.

Piletid müügil SIIN.

Ürituse korraldajad on Ekspress Meedia ja BC Kalev Cramo koostöös Eesti ja Läti Korvpalliliitudega.