"Kõik neli meeskonda on väga heal tasemel. Meistritiitli nimel tuleb kõva võitlus. Ogre on tugev meeskond, neil on head kaugviskajad, kellega tuleb tähelepanelik olla. Lauavõitluses ollakse väga agressiivsed," lausus Stelmahers.

Esimene poolfinaal Ventspils-Ogre algab reedel kell 17.30. Kell 20 võtab Kalev/Cramo teises poolfinaalis vastu Riia VEFi.