BC Kalev/Cramo meeskonna kaasaelajad on juba ühe võidu saavutavud

Alissa Montes, kes on lisaks ka tuntud kui tänavusel Eurovisionil Eestit esindatava Victor Crone'i koreograaf, on Kalev/Cramo Tantsutüdrukute treener olnud üle kümne aasta. "Me läksime nautima kogemust, võtma viimast just emotsionaalselt. Läksime andma endast parimat ja tulime võitjatena! Usun tugevalt, et kui võtta igat esinemist ja võistlust just selliselt, siis tuled sellest igal juhul välja võitjana ja palju paremate emotsioonidega, kui teed seda ainult ja ainult võidu nimel!

Olen südamest tänulik oma tüdrukutele kogu nende pühendumise, kannatlikuse, armastuse ja meeletu kohusetundlikuse eest!" ütleb Alissa kogemuse kohta. Tantsugrupi suurimaks eesmärgiks peetakse stabiilset ja kvaliteetset arengut. BC Kalev/Cramo kodumängudeks toimub alati väga põhjalik ettevalmistus, sest igat esinemist hinnatakse kõrgelt ja suhtutakse sellesse armastusega. Tantsugrupiga saab liituda aastaringselt, uued ja entusiastlikud noored ja täiskasvanud on alati oodatud end proovile panema. Alustada saab nii algajana kui kesktasemest. Kui kogemustepagas on piisavalt suur, siis võetakse avasüli vastu ka esindusgruppi.

Tantsutüdrukute võidukavasid näeb ka Saku Suurhallis 5. ja 6. aprilil toimuva suurejoonelise Eesti-Läti korvpalliliiga Final Fouri ajal, kus neiud elavad oma meeskonnale tuliselt kaasa. Teise koha saavutasid võistlustel TalTechi tantsutüdrukud ja kolmandale kohale platseerusid uustulnukana võistelnud Saaremaa tantsutüdrukute grupp.