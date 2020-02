Željko Obradović: ma ei näe, et me tänavu Euroliigas midagi saavutada suudaks

"Alati võib ette tulla halbu päevi, aga kunagi ei tohiks olla hetk, kus me ei võitle," sõnas Obradović pärast kohtumist. "Mõned mu mängijad isegi ei võidelnud täna. Ütlesin seda neile riietusruumis ja ma ei karda seda praegu korrata."

"Minul on peatreenerina vastutus. Fenerbahces on inimesi, kes on meid seitsme aasta jooksul kõiges aidanud. Nad ei vääri sellist pilti, mis nad täna nägid," jätkas kogenud treener. "Kui mängija pärast paari minutit juba alla annab, on asi halb."

Fenerbahce jaoks on tänavune Euroliiga hooaeg kulgenud keeruliselt. 25 mänguga saadud 11 võitu annab alles 10. koha. Tõsi, play-off koht pole kaugel, Moskva oblasti Himki on sama võitude arvuga kaheksandal positsioonil.

"Meie töö läheb hooaja lõpus väga raskeks," tunnistas peatreenerina üheksal korral Euroliiga võitnud Obradović. "Ma ei näe, et me suudaks tänavu midagi Euroliigas teha. Inimesed võivad kritiseerida, kuidas ma treenerina räägin, aga ma olen viimane, kes alla annab. Kui keegi tahab öelda, et ma ei tee oma tööd hästi ja pole motiveeritud, siis palun. Mina ja mu tiim aga teame, mis teeme."