Žalgiriselt hävitava kaotuse saanud Fenerbahce toob NBA-s õnne proovinud serblase koju tagasi

Fenerbahce sõlmis 196 cm pika mängumehega lepingu hooaja 2022/2023 lõpuni. Guduric mängis Türgi suurklubis ka aastatel 2017-2019, tulles korra Türgi meistriks ja karikasarja võitjaks.

Mullu suvel siirdus ta NBA-sse, liitudes Memphis Grizzliesiga. Suurem läbimurre jäi aga serblasel tegemata. Guduric keskmisteks näitajateks NBA-s jäid 3,9 punkti, 1 sööt ja 1,7 lauapalli. Tänavu 15. detsembril otsutas klubi temaga lepingu enneaegselt lõpetada.

Guduriciga ridu täiendanud Fenerbahce jaoks on tänavune hooaeg Euroliigas kulgenud keeruliselt. 15 mänguga on neil kirjas viis võitu ja kümme kaotust. Praegu on klubil käsil kolmemänguline kaotusteseeria, alles neljapäeva õhtul jäädi võõrsil alla Kaunase Žalgirisele 62:99.