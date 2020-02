Žalgirisel seisab neljapäeval Hispaanias ees ülitähtis mäng

Mõlemal meeskonnal on hetkel 9 võitu ja 15 kaotust ning play off’i joon on kahe võidu kaugusel. Kaotus pole veel küll maailma lõpp, aga siiski... Omavahelise esimese mängu kohe hooaja avavoorus Kaunases võitis Žalgiris 70:58.

Baskimaa klubil on viimasel ajal läinud nirult, sest Euroliigas on võidetud viimasest seitsmest kohtumisest vaid kaks ja koduliigaski pole lood roosilisemad – ollakse alles 10. kohal. Lisaks ei pääsenud Baskonia koduses karikasarjas kaheksa parema sekka.

Baskonia on sisuliselt terve hooaja „maadelnud“ mängijate vigastustega. Väljas on Pierria Henry, Luca Vildoza, Jayson Granger, Patricio Garino, samuti juba klubist lahkunud Nick Stauskas. Seetõttu palgati alles hiljuti uute meestena ameeriklane Semaj Christon ja sloveen Zoran Dragic, samuti vahetuses peatreener – Velimir Perasovici asendas Duško Ivanovic.

Meeskonna absoluutne liider on grusiinist keskmängija Tornike Shengelia, kes on seni visanud keskmiselt 15,8 punkti ja hankinud 5,7 lauapalli. Aga punktide viskamine on Baskonia jaoks siiani olnud tõeline nuhtlus – mängu keskmine on vaid 74 punkti, millega ollakse liigas kindlalt viimane. Samas on Baskonia olnud viimase kolme aasta jooksul Žalgirisele väga ebamugav vastane, võidetud on viis viimast omavahelist kohtumist.