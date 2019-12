Žalgirisel seisab ees karm duell Euroliiga rekordimehega. Jasikevicius: loodan, et ta uuesti 49 punkti ei viska

Kahe võistkonna seis on täiesti erinev. Anadolu Efes on võitnud seitse mängu järjest ja kokku on nende saldo 11 võitu ja 2 kaotust. Žalgiris pole aga viimasest seitsmest mängust võitnud ühtegi ning nad on 3 võidu ja 10 kaotusega 17. positsioonil.

Istanbuli klubi kõige ohtlikum mängija on ameeriklane Shane Larkin, kes saab varsti ka Türgi passi. Novembri lõpus püstitas ta võidumängus Müncheni Bayerni üle 49 punktiga Euroliiga rekordi.

"Larkin hakkas eelmise hooaja teisel poolel muljet avaldavat korvpalli mängima ja ta on seda jätkanud. Loodan, et ta meie vastu samasugust esitust ei tee. Bayern mängis tema osade visete puhul suurepärast kaitset, aga ta viskas ikka sisse," rääkis Jasikevicius Žalgirise koduleheküljele.

Mis on Jasikeviciuse arvates Larkini ja Anadolu Efesi peatamise võti? "Peame nad sundima individuaalset mängu mängima ja võistkondliku rütmi peatama. Proovisime seda treeningul läbi mängida, aga ebaõnnestusime täiesti," vastas juhendaja.

Žalgirise ja Anadolu Efesi kohtumine algab täna Eesti aja järgi kell 20.