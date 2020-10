Žalgirise peatreener: poisid hakkasid väristama, kui kümme kaugviset järjest mööda läksid

Žalgiris jäi eile koduväljakul alla Valenciale 82:94, kuigi oli poolajavileks veel kaheksa punktiga ees. Kui mängu avaveerandil tabasid leedulased seitse kaugviset üheksast, siis kohtumise lõpuks saadi korvi 11 kolmest 28-st (39%).

"Ma arvan tõesti, et mängijad hakkasid kõhklema, kui viskasid kümme kolmepunktiviset järjest mööda. Kõige tähtsam on teha häid otsuseid. Kui olete vaba, peate viskama, vastasel juhul on rünnakule minek üldse viga. Mõistan psühholoogilisi mõjusid, kuid peaksime sellest lahti saama," kommenteeris Schiller Žalgirise teise poolaja ärakukkumist Leedu meediale.

Žalgirisel on nüüd tabelis neli võitu ja kaotus, millega asutakse endiselt liidrikohal (Tabeliseis).