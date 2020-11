Žalgirise peatreener: kaevasime endale teisel veerandil suure augu

"Ma arvan, et kaevasime endale teisel veerandil augu, see on väga ilmne. Lootsime neljandal veerandil tagasi tulla, aga kui kaevata umbes 16 punkti suurune auk, nagu teisel veerandajal, siis on sellisel tasemel väga raske tagasi tulla. Võitsime kolm veerandit neljast, kuid sellest jäi väheks. Ma arvan, et paar viimast mängu ei ole me end tundnud meeskonnana. Mängisime liiga kiirustades," kommenteeris Schiller.

Žalgirisele on visatud viimastes mängudes vastavalt 85, 87, 93 ja 98 punkti. "Peame olema palju distsiplineeritumad. Lasime täna endale nurkadest visata väga valusaid kolmeseid," tunnistas Schiller kaitsetöö nõrkust.

Ka Lukas Lekavičius tunnistas, et kaotuse peapõhjust tuleb otsida kaitsemängust. "Vaatamata meie võitlusvaimule tuli ikkagi kaotus. Meie halb kaitsemäng koosnes pisikestest vigadest. Teisel poolajal suutsime rünnakul teha kiiremaid otsuseid ja see aitas meid mängu tagasi. Meie energia oli hoopis teisel tasemel, kuid lõpuks jäi sellest ikkagi väheks," kommenteeris Lekavičius.