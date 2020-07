Žalgirise leegionär sihib NBA-d: olen selleks valmis

Mullu suvel Leedu hiiuga liitunud Landale sõlmis klubiga 1+1 lepingu. Ehkki austraallasel on võimalus jätkata karjääri Kaunases, loodab ta saada võimaluse NBA-s.

"Minu ainus fookus on võtta hooajaeelsest pausist maksimum, sest see on aeg, mida kunagi enam tagasi ei saa," rääkis 24-aastane Landale ESPN-ile. "Loodetavasti viib see kõik selleni, et sõlmin oktoobris NBA lepingu. Olen selleks valmis."

Euroliigas olid Landale'i keskmised näitajad lõppenud hooajal 11 silma ja 4,9 lauapalli.