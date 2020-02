Žalgirise leegionär loodab jätkata karjääri Leedu hiiu ridades

Rivers liitus Žalgirisega keset hooaega, mullu novembris. Euroliigas on ta 12 mänguga saanud keskmiselt 21,1 minutiga kirja 8,5 punkti.

"Loodetavasti jätkan Euroliiga meeskonnas," vastas 32-aastane ameeriklane küsimusele, kus ta järgmise hooaja veeta sooviks. "Loodetavasti olen tagasi Žalgirises."

"Kindlasti näeksin ennast taas Žalgirise särki selga tõmbamas," jätkas Rivers. "Neil on suurepärased fännid. Linn on tore ja kogu kommuun klubi ümber on väga mõnus."

Suurema osa karjäärist Euroopas veetnud Rivers on teiste hulgas esindanud Madridi Reali, Ateena Panathinaikost, Moskva oblasti Himkit ja Crvena zvezdat.