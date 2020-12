Žalgirise korvpallitähte mänginud noormees pettis naiselt välja 10 000 eurot

Ohvriks langenud naine tutvus vale-Jokubaitisega Tinderis. Kui nad esmakordselt näost näkku kohtusid, oli noormees täielikult riietatud Žalgirise varustusse, millel ilutses ka Jokubaitise nimi.

Petis käis naisel Vilniusel külas iga päev ning saatis talle isegi videoid Žalgirise treeningutelt. Pärast kahekuulist tutvust palus ta naiselt abi maksude tasumiseks ning pettis välja 10 000 eurot.

Seejärel sai naine teada, et mees, kellega ta oli kohtunud, polnudki Jokubaitis ning pöördus abi saamiseks politseisse. Vilniuse politsei vahistas petise üleeile.

"Ma ei saa tegelikult veel päris täpselt aru, mis toimub, kuid ma suhtun sellesse väga negatiivselt, sest minu nime on kasutatud minu teadmata ja inimesi on petetud," sõnas Žalgirise 20-aastane mängumees Jokubaitis Leedu Delfile. "Kuid sellel lool on ka hea külg, sest see on õpetlik ning loodetevasti kaitseb inimesi veelgi suuremate sulide ja pettuste eest."