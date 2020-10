Žalgirise kangelaseks tõusnud 19-aastane leedulane: need olid mu elu tähtsaimad vabavisked

"Mul pole elu jooksul üheski mängus sellist olukorda olnud, kus astun lõpus ühepunktilises kaotusseisus vabaviskejoonele. Ja nüüd juhtus see Euroliigas, hooaja esimeses mängus. Vaimses mõttes oli see loomulikult suur väljakutse, aga sain kaaslastelt toetust, rahunesin maha ja sisendasin endale, et ma suudan sisse visata. Ma ei väristanud kätt, olen väga õnnelik," rääkis Jokubaitis portaalile Basketnews.lt ja lisas, et loomulikult oli tegu tema elu tähtsaimate vabavisetega.

"Ma ei saa täpselt aru, mis juhtus, aga kõige tähtsam on see, et saime võidu kätte. Nüüd peame vaatama, mida valesti tegime, sest mäng ei olnud kindlasti ilus," lisas ta.

Jokubaitis viskas 15 minutiga 12 punkti, võttis kolm lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu.

Žalgirise peatreener Martin Schiller kiitis noort leedulast, aga märkis, et iga kord ei saa Jokubaitiselt sellist esitust oodata.

"Ta on andekas kutt. Noorte puhul on tavaline, et mäng käib üles-alla. Hooajaeelses mängus tegutses ta Ateena Panathinaikose vastu väga hästi, aga lõpus tal asjad ei sujunud. Treenerite ülesanne on tema tõusud ja langused stabiilsemaks teha," lausus austerlane.

Järgmisel nädalal kohtub Žalgiris võõrsil Moskva oblasti Himkiga.