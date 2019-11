Žalgiris tahab ebaõnnestunud leegionäri välja vahetada

26-aastane Perez on Žalgirise särgis esinenud kahvatult. Euroliigas on ta seitsme mängu jooksul keskmiselt platsil viibinud 11 minutit ja visanud selle ajaga 3,1 punkti.

Üks võimalikest asendajatest on kogenud ameeriklane KC Rivers, kes on esindanud näiteks Ateena Panathinaikost ja Madridi Reali. Praegu on ta Sevilla Real Betisi ridades, aga Riversi näol pole erinevalt Perezist tegu mängujuhiga.

Žalgiris on Euroliigat alustanud kolme võidu ja viie kaotusega.