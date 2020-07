Žalgiris sai järjekordse korraliku täienduse: meeskonnaga liitus kogenud ameeriklane

203 cm pikk mängumees sõlmis klubiga ühe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik soovi korral veel hooaja võrra pikendada. "Meil on hea meel, et meeskond tugevnes mängija võrra, kes on selgelt andnud mõista soovist mängida Žalgirise särgis," rääkis Žalgirise direktor Paulius Motiejunas.

Eelmise hooaja veetis ameeriklane Piraeuse Olympiacoses. Keskmiselt 15,3 minutiga jäi tema arvele 6 punkti ja 3 lauapalli. Aastatel 2017-2019 esindas Rubit Saksamaa hiidu Brose Bambergi.

Žalgiris on viimastel päevadel hoogsalt uueks hooajaks ridu täiendanud. Alles eile teatati, et meeskonna uueks peatreeneriks saab austerlane Martin Schiller, lisaks toodi võistkonda NBA kogemusega Euroopa meister Joffrey Lauvergne. Mängijatest on leping sõlmitud veel Tomas Dimša, Steve Vasturise, Marekas Blaževičius, Marius Grigonise ja Lukas Lekavičiusega.

Bring in the firepower in the frontcourt! Zalgiris adds Augustine Rubit to the roster! 🔥



