Žalgiris pikendas ootusi ületanud prantslasega lepingut

29-aastase ja 211 cm pikkuse Lauvergne'iga sõlmiti 1+1 leping. Kontraht kehtib vähemalt 2022. aasta suveni, osapoolte nõusolekul on seda võimalik pikendada 2023. aastani.

Lauvergne liitus Žalgirisega 2020. aasta suvel Istanbuli Fenerbahcest. Võrreldes Türgi klubis näidatuga on ta tegutsenud oluliselt kasulikumalt ja ta kuulub kindlalt Žalgirise põhitegijate hulka.

Euroliigas on prantslane visanud keskmiselt 21 minuti jooksul 11,6 punkti, lisaks on ta võtnud 5,8 lauapalli. Väljakult on Lauvergne viskeid tabanud 61 protsendiga.

"Joffrey'l on meie võistkonnas väga oluline roll. Tema oskused platsil on iseenesestmõistetavad, aga meie jaoks on vähemalt sama tähtis, mida ta teeb väljaspool platsi. Nende kahe asja kombinatsioon on see, miks me tahtsime, et ta Kaunasesse jääks. Asjaolu, et ta andis oma allkirja nii vara, näitab meile, et ta usaldab meid ja talle meeldib siin," ütles Žalgirise peatreener Martin Schiller tiimi kodulehele.

Žalgiris hoiab Euroliigas 13 võidu ja 9 kaotusega kuuendat kohta.