Žalgiris ja Himki lähevad korvpalli Euroliigas võite püüdma

Žalgiris on kolme vooru peale saanud ühe võidu (14. koht). Viimases voorus õnnestus purustada võimas Madridi Real 86:73. Prantsuse tšempionid Villeurbanne`i Asvel on võitnud kahel korral (8. koht). Nad tegid tuule alla Kreeka hiiglastele - Piraeus Olympiacosele (82:63) ja Ateena Panathinaikosele (79:78). Eelmises voorus kaotati siiski suurelt Bayernile (63:104). Asvelis mängib ka Rihards Lomažs Lätist. Kahe mängu jooksul on ta platsil olnud keskmiselt 7 minutit ja kogunud 2,5 punkti.

Himki ja Bayern on mõlemad saanud 2 võitu ja ühe kaotuse. Saksa klubi on kolmandal kohal ja Vene tiim neljandal. Kahe järjestikuse võidu järel kaotas Himki 86:99 Moskva CSKA-le.

Ääremängija Janis Timma on tiimi paremuselt teine punktikoguja. Ta viskab mängus keskmiselt 15,7 punkti ning tabab 42,3%, kolmepunktivisetest, hangib 4 lauapalli ja teeb 2,3 vaheltlõiget. Nende näitajate järgi on ta kogu Euroliiga teine.

Tagamängija Dairis Bertāns esineb kahvatumalt. Ta korjab keskmiselt 6,5 punkti ja tema kolmepunktivisete täpsus on kehv - üks üheksast ehk 11,1%.