VTB Ühisliigale jäi Euroliiga koht alles

Üheks klubiks on Moskva CSKA, kellel on Euroliigaga siduv leping, mis garanteerib neile sõltumata VTB tulemusest koha Euroopa tugevaimas korvpallisarjas.

"Me ei muretse, et CSKA on ainus klubi, mis Euroliigasse pääseb," vahendas Eurohoops Korstini sõnu. "Meil on kokkulepe, et VTB võitja või (CSKA triumfi puhul) finalist pääseb wildcard'i (vabapääse) alusel Euroliigasse."

Kuni tänavuse hooaja lõpuni pääses Euroliigasse Saksamaa, VTB ja Aadria liiga meister ning Hispaania liiga parim meeskond kolme juba lepinguga pääsme kindlustanud tiimi (Madridi Real, Barcelona, Baskonia) järel. Alates aga hooajast 2020/2021 selline süsteem muutub ning ühegi koduse liiga võit ei taga enam pääsu meeskondadele Euroliigasse. Nimelt pääseb alates mainitud hooajast lisaks 11-le lepinguga klubile Euroliigasse EuroCupi võitja ja finalist ning ülejäänud viis kohta jagatakse välja vabapääsmete alusel. Kaks tiimi saavad kaheaastase pääsme ja kolm ühehooajalise litsentsi.

Lisaks on muudatus toimunud ka osalejate arvus ehk juba uuest hooajast mängib senise 16 võistkonna asemel 18 klubi.