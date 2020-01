Võõrsil raske võidu saanud Žalgiris astus sammu play-off kohale lähemale, Bayern ei suutnud Panathinaikost üllatada

Avaveerandi võitis Žalgiris napilt 22:20, aga poolajaks oli seis juba viigis 38:38. Kolmandat perioodi alustasid paremini võõrustajad, minnes 45:40 juhtima, kuid Žalgiris tegi tugeva veerandaja lõpu ning viimase veerandi eel oli külaliste edu 57:53.

Tasavägiselt möödunud viimasel veerandajal Žalgiris siiski enam võõrustajaid kordagi viiest punktist lähemale ei lasknud enam edu käest ei andnud ja sai lõpuks magusa 76:70 võidu.

Žalgirise eest säras leedulane Lukas Lekavicius, kelle arvele jäi 17 punkti. Zach LeDay panustas võitu 10 silma. Serbia klubi poolelt jõudis ainsana kahekohalise punktiarvuni Lorenzo Brown (14).

Vahepeal 9 mängu järjest kaotanud Žalgiris on Euroliigas vaikselt vormi kogumas. Šarunas Jasikeviciuse hoolelaused on viimasest viiest mängust võitnud kolm. Kuuenda võidu saanud Leedu hiid hoiab 15. kohta, viimasel play-off kohal asub hetkel just Crvena zvezda, kellel 3 võitu rohkem.

Teise järjestikuse võidu teenis Peterburi Zenit, olles 72:66 parem Baskoniast. Zeniti poolelt kerkis 19 punktiga üleplatsimeheks Will Thomas, 14 silma lisas Mateusz Ponitka. Baskonia resultatiivseim oli Nik Stauskas (15).

Ateena Panathinaikos alistas 98:83 Müncheni Bayerni. Kui avaveerandi suutsid võõrustajad 28:18 võita, siis poolajaks oli seis viigis 53:53. Teist poolaega alustas paremini Saksamaa hiid ning 2 minutit enne veerandi lõppu juhiti juba 73:66. Sellele vastas Panathinaikos 10:2 spurdiga. Viimase veerandi keskel läksid võõrustajad juba oma teed ja said lõpuks 15-punktilise võidu.

Deshaun Thomas viskas Panathinaikose poolelt 18 silma, 13 punkti lisas Ioannis Papapetrou. Bayerni eest tõi Greg Monroe 17 silma.

Standings provided by Sofascore LiveScore