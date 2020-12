Võidukalt Kaunasesse naasnud Jasikevicius muutus härdaks: mul vedas, et fänne saali ei lubatud

"Ütlesin enne mängu, et mul veab, et fänne saali ei lubata. Kui juba ilma fännideta tekkisid sellised emotsioonid, siis koos fännidega oleks see palju hullem olnud. Mul oleks keeruline olnud mängule keskenduda," rääkis Leedus palavalt armastatud Jasikevicius pressikonverentsil.

Jasikevicius tõdes, et korvpallihullus Kaunases töötamine on hoopis midagi muud kui Barcelona palgal olemine.

"Tegelikult töötan ju jalgpalliklubis. Pärast Hispaania liiga kohtumisi esitab mulle küsimusi täpselt null ajakirjanikku. Keegi ei kirjuta artikleid minu vahetustest ja kaitsetaktikast. Isegi minu ropendamisest. Julgen öelda, et igatsen teid," pöördus ta Leedu ajakirjanike poole.

"Tähelepanu, mida Leedus korvpallile pühendatakse, hoiab seda ala väga hästi pildis ja on korvpalli arengule tohutult kasulik. Barcelonas on teisiti. Pean mõistma, et elan jalgpallilinnas, töötan jalgpallimaal ja jalgpalliklubis. Aga ma ei taha väga kurta," lisas Jasikevicius.

Barcelona on Euroliigas üheksa võidu ja kahe kaotusega liider, kuuenda järjestikuse kaotuse saanud Žalgiris on viie võidu ja seitsme kaotusega 11. positsioonil.