26-aastane Marius Grigonis oli Leedus eelmise kümnendi keskel üks paljudest välismaal leiba teenivatest korvpalluritest, kes oli justkui olemas, aga ei olnud ka. Põhiline tähelepanu läheb seal Žalgirise tegemistele, pisut vähem Vilniuse Rytase lõpmatutele skandaalidele ning NBA-s ja Euroliiga tippklubides leiba teenivatele ässadele.

Nüüd, paar aastat taas kodulinnas mänginuna on Grigonise kuulsus aina tõusnud. Tänavuse hooaja põhjal tundub, et kui Žalgiris on viimastel sekunditel ühe punktiga taga, viskab Grigonis sisse. Ta on mees, keda tasub usaldada.