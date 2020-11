VIDEO | Žalgirise peatreener suurest kaotusest: üks häda ajas teist taga

Suurim kaotusseis, millesse Leedu klubi kolmandal veerandajal sattus, oli 34-punktiline.

"Arvan, et me näitasime kuni esimese veerandaja keskpaigani head kaitset, kuid siis ei saanud me verejooksu pidama kuni vaheajani. Kaitses oli meil suuri probleeme vastaste enda ees hoidmisega ning meil olid ka rünnakul probleemid. Tegime häid viskeid, aga need ei tabanud. Üks häda ajas teist taga," kommenteeris Žalgirise austerlasest peatreener Martin Schiller.

Positiivsetest asjadest rääkides tõdes Schiller, et peale poolajapausi nägi tema meeskond soliidsem välja. "On positiivne, et mehed ei jätnud mängimist ja võitlesid lõpuni. Võitsime teise poolaja, mis on hea," lausus ta.

Schilleri sõnul tunneb Žalgiris puudust Rokas Jokubaitisest ning argentiinlasest Patricio Garinost, kelle vigastusest taastumine võib võtta veel mitu kuud. Ta rõhutas siiski, et ei taha sellisele kaotusele vabandusi otsida.

"Rokas lisab meie mängule atleetlikkust, millest meil puudu on. Vajame kaitses Garinot - ta toodi meeskonda põhikaitsemängijaks. Temast oleks meile sellises mängus väga palju kasu, aga asjad on, nagu nad on. Me ei saa otsida vabandusi. Peame lihtsalt paremaks saama," sõnas Schiller.

Viie võidu ja kolme kaotusega on Žalgiris Euroliiga tabelis viiendal kohal. Maccabi hoiab kolme võidu ja viie kaotusega 12. positsiooni.