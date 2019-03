VIDEO | Võimas! Gran Canaria ja Siim-Sander Vene tegid Olympiakosega, mis ise tahtsid

Sel nädalal on graafik eriliselt tihe, kuna üks voor juba peeti ja täna-homme mängitakse taas.

Siim-Sander Vene koduklubi Gran Canaria Herbalife kaotas kahe päeva eest võõrsil suurelt play-off koha juba kindlustanud Barcelonale 64:93. Täna oldi koduväljakul vastamisi Piraeuse Olympiakosega ja Kreeka suurklubile anti keretäis 90:67. Nauditava mänguga!

Suurt rolli mängis Gran Canaria edus ka Vene. Ta mängis 16 minutit ja viskas 14 punkti. Visked väljakult 4/4, kaugvisked sealjuures 3/3. Lisaks sai Vene kirja 2 lauapalli.

Võitjate resultatiivseim oli 24 punktiga Marcus Eriksson, kes sattus hoogu kolmandal veerandajal, kui viskas lühikese ajaga 14 punkti. Rootslase kaugvisked 6/10.

Teised mängud:

CSKA - Fenerbahce 70:68

Buducnost - Anadolu Efes 84:91

Bayern - Barcelona 73:71 (võiduvise Petteri Koponenilt)

