VIDEO | Siim-Sander Vene sai Kaunase Žalgirise juures sooja vastuvõtu

Žalgirise Twitteri konto postitas sel puhul Venest lõbusa video, kus on näha, et endised tiimikaaslased võtsid ta hästi vastu.

"Ma ei ole Žalgirise areenil niimoodi mänginud, et oleksin vastastiimis. Usun, et see saab olema lahe. Kõik teavad, kui kõvad on Žalgirise fännid ja milline atmosfäär olema saab," sõnas Vene puhtas leedu keeles.

"Siin on tõeliselt hea mängida. Ei jõua seda ära oodata!"