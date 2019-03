VIDEO | Panathinaikoselt rebiti võit käest! Rudy Fernandez tabas pöörase võiduviske

Kohtumise lõpuni jäid loetud sekundid kui pall oli Reali valduses ning seis külaliste poolt vaadates 71:73. Rünnakust head nahka ei tulnud, aga visata tuli. Pall sattus lõpuks Fernandezi kätte, kes selle kaheksalt meetrilt lendu lasi ja... tabas!

Kohtunikud vaatasid veel videokordusest üle, kas vise jõudis aega. Kõik oli määrustepärane. Real võitis dramaatilise lõpuga kohtumise 74:73. Kogu mäng oli Reali jaoks august välja ronimine, sest avaveerand kaotati 18 punktiga 14:32.

Mängu sangari Fernandezi arvele kogunes 13 punkti, kaugvisked 3/7. Reali tulemuslikum oli 14 punkti ja 16 lauapalliga Walter Tavares.

Panathinaikose mängumootor Nick Calathes viskas 14 punkti, võttis 9 lauapalli ja andis 5 korvisöötu. Ka Keith Langfordi arvele kogunes 14 punkti.

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU