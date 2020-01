VIDEO | Korvpalli Euroliiga sai uue skoorikuninga

Piraeuse Olympiacoses mängiv Spanoulis viskas neljapäeva õhtul kodus Istanbuli Fenerbahce vastu 14 punkti, aga Olympiacos kaotas 87:96.

Korv, mis viis Spanoulise Navarrost mööda, oli talle igati omane - põrgatuse pealt kolmepunktivise (videos alates 2.47).

"Tahtsin, et see juhtuks võidumängus. Seega jääb mulle kokkuvõttes halb maitse suhu. Sellegipoolest tahan ma tänada kõiki, kes on mind aastate jooksul usaldanud - võistkonnakaaslasi, treenereid, klubide presidente," vahendas Spanoulise sõnu Euroliiga koduleht.

Et kogenud kreeklane soovib Olympiacoses mängida ka tuleval hooajal, võib rekord muutuda vähemalt lähiajal teistele mängiajtele ületamatuks. Praegu hoiab kolmandat kohta Spanoulise tiimikaaslane Georgios Printezis 3112 punktiga. Printezisel on vanust 34.