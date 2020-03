VIDEO | Kaunase Žalgiris sai Euroliigas lisaajal valusa kaotuse

Žalgiris alustas viimast veerandit 53:47 eduseisus, ent jäi siis viieks minutiks kuivale ja lasi Zenidil visata 13 punkti järjest. Eelviimasel minutil vähendas Jock Landale`i korv vahe kahepunktiliseks ning 16 sekundit enne sireeni tõid Thomas Walkupi vabavisked tabloole viigi 66:66. Venemaa klubi viimasel rünnakul tegi Mateusz Ponitka valesöödu, kuid leedukad ei suutnud seda ära karistada. Normaalaja viimasel sekundil eksis K. C. Rivers kaugviskel ja see tähendas, et ees ootas lisaaeg.

Lisaaja alguses viisid Landale kahene ja Riversi kolmene Žalgirise viie punktiga ette, kuid Zenit jõudis poolteist minutit enne lõppu järele ja asus ka punktiga juhtima. Leedukad pääsesid uuesti ette Landale pealtpaneku järel (75:74), aga kaks sekundit enne sireeni tehti Andrew Albicy`le läbimurde ajal viga ning tema täpsed vabavisked tõidki Zenidile võidu. Žalgirise viimasel rünnakul eksis raskel kaugviskel Rivers.

Albicy oligi kodumeeskonna resultatiivseim, kogudes 19 punkti (sh kolmesed 5/7), viis lauapalli ja neli tulemuslikku söötu. Colton Iverson ja Gustavo Ayon lisasid vastavalt 14 ja 10 silma. Kaunase klubi parimaks kerkis Landale 27 punkti ja 6 lauaga.

Kuuemängulise kaotusteseeria lõpetanud Zenit on 8 võidu ja 20 kaotusega viimasel ehk 18. kohal. Play-offi koha eest võitleval Žalgirisel lõppes tänasega kolmemänguline võiduseeria ning neil on tabelis 12 võitu ja 16 kaotust.

Standings provided by Sofascore LiveScore