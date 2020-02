VIDEO | Juhe jooksis kokku? Uskumatu prohmakas kinkis Madridi Realile võidu

Baskonia oli kümmekond sekundit enne normaalaja lõppu 67:69 kaotusseisus ning vajas vähemalt kahest, et mäng lisaajale viia. Baskonia tegigi suurepärase rünnaku, kui Matt Janning leidis Shavon Shieldsi, kes sai täiesti vabalt korvi alla joosta ning kaks punkti ära tuua.

Kohtumise lõpuni oli veel jäänud 4,3 sekundit ning Baskonial oli vaja kaitses püsida, et matš lisaajale viia. Koheselt otsustas aga Reali mängijale vea teha Baskonia kanadalane Nik Stauskas. Mehe otsusest oli šokeeritud ka kogu meeskonna pink eesotsas peatreeneri Duško Ivanoviciga.

Real kasutaski võimaluse suurepäraselt ära, kui Facundo Campazzo tabas ühe vabaviske, pani teise meelega mööda ning külalised enam järele jäänud ajaga täpset viset teele saata ei suutnud.

Madridi Realile oli see kuue kaotuse kõrvale 17. võiduks. Baskonia jaoks on tänavune hooaeg kulgenud keeruliselt, 23 mänguga on neil kirjas juba 15 kaotust.

Video (mängu otsustavad hetked alates 2:45):