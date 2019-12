VIDEO | Jasikevicius NBA-karjäärist: tegin vale klubivaliku ja valmistusin debüüthooajaks kehvasti

Oma NBA-karjäärist rääkides, mis kestis kolm hooaega, rõhutas Jasikevicius, et tegi Indiana Pacersit valides vea.

"Ma oleks pidanud valima Utahi või Portlandi. Ma arvan, et need klubid oleks mulle kõige paremini sobinud," ütles Jasikevicius ja lisas: "Ja suvel enne NBA-sse minekut ma tegin suurima vea. Nii klubi valikul kui ettevalmistuses. Olin väsinud ja tahtsin seetõttu korvpallist puhata, inimestest puhata, ning kogu see suhtumine oli vale. Ma oleks pidanud võimlasse minema ja rohkem valmistuma, füüsiliselt. Just see jäi mul NBA-s puudu."

Lisaks Pacersile, Jazzile ja Trail Blazersile jahtis Jasikeviciust toona ka Cleveland Cavaliers, kus mängis leeduka hea sõber Zydrunas Ilgauskas.

"Ma ei saa kedagi teist peale enda süüdistada. Ma lihtsalt ei valmistunud hooajaks piisavalt hästi," tunnistas Jasikevicius, kes kogus NBA-s keskmiselt 18 mänguminutiga 6,8 punkti, 2,9 resultatiivset söötu ja 1,6 lauapalli. Lisaks Pacersile esindas ta ühe hooaja ka Golden State Warriorsi.

Intervjuu Jasikeviciusega: