VIDEO JA BLOGI | Anadolu Efes on Euroliiga finaalis! Shane Larkinilt rekordiline etteaste

Fenerbahcele on see viies järjestikune Euroliiga Final Four. Võitnud on nad korra, 2017. aastal. Fenerbahce peatreener Željko Obradović jahib kümnendat Euroliiga võidutrofeed. Pretsedenditu. Küll on meeskonnal sel korral probleeme koosseisuga. Vigastustega jäävad Final Fourilt eemale Joffrey Lauvergne ja Luigi Datome, küsimärgi all on Jan Vesely ja Nikola Kalinici osalemine.

Anadolu Efes on teinud Ergin Atamani käe all lausa uskumatu ümbersünni. Mullu lõpetati Euroliiga põhiturniir viimasel kohal (7-23). Praktiliselt kõik mängijad saadeti laiali ja uus kooslus jõudis Final Fouri. Seda ei juhtu just ülemäära tihti.

Fenerbahce ja Anadolu Efes on käesoleval hooajal erinevate liigade raames kohtunud juba kuus korda. Euroliiga põhiturniiril jäid mängud 1-1.

Hilisemas poolfinaalis, Eesti aja järgi algusega kell 22.00, kohtuvad Moskva CSKA ja Madridi Real. Euroopa klubikorvpalli gigandid olid ka mullu omavahel vastamisi poolfinaalis ja siis jäi peale hispaanlaste tahtmine.

CSKA on olnud pööraselt edukas - viimase 17 aasta jooksul 16 Euroliiga Final Fouri! Real mängib Pablo Laso käe all finaalnelikus kuuendat korda viimase kaheksa aasta jooksul. Pole samuti midagi häbeneda! Mõlemad klubid on säilitanud eelmise aasta tuumiku, tervelt 20 mängijat kahe tiimi peale olid osalised ka mullusel Final Fouril. Üksteist tuntakse läbi ja lõhki. Real on tiitlikaitsja.

