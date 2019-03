VIDEO | Gran Canaria jäi Tel Avivis laviini alla, algviisikusse kuulunud Vene kahvatu

Maccabi mängijad olid algusest peale tahtmist täis, kuna Iisraeli klubi võitleb pääsu eest play-off'i. Hetkel ollakse napilt joone all, aga lootus veel elab.

Maccabi võitis juba avaveerandi suurelt 21:9, poolajaks oldi peal 48:30. Ka mängu teine pool jätkus samas rütmis. Siim-Sander Vene alustas algviisikus ja mängis kokku 15 minutit. Oli üsna nähtamatu. Tema arvee jäi kaks punkti (visked väljakult 1/2) ja üks lauapall.

🤔 Did you know? @AlexTyus23 broke his @EuroLeague scoring career high with 20 pts. His former record was 19 pts for @GSBasketbol in February 2017 pic.twitter.com/QoxZTE4fWa