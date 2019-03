VIDEO | Gran Canaria jäi Tel Avivis laviini alla, algiisikusse kuulunud Vene kahvatu

Maccabi mängijad olid algusest peale tahtmist täis, kuna Iisraeli klubi võitleb pääsu eest play-off'i. Hetkel ollakse napilt joone all, aga lootus veel elab.

Maccabi võitis juba avaveerandi suurelt 21:9, poolajaks oldi peal 48:30. Ka mängu teine pool jätkus samas rütmis. Siim-Sander Vene alustas algviisikus ja mängis kokku 15 minutit. Oli üsna nähtamatu. Tema arvee jäi kaks punkti (visked väljakult 1/2) ja üks lauapall.

Maccabi tulemuslikum oli 20 punkti ja 6 lauapalliga Alex Tyus, Gran Canarial jõudis ainsana kahekohalise punktisummani 11 punkti toonud DJ Strawberry. Gran Canaria peatreener Pedro Martinez mängitas ka 17-aastast Senegali keskmängijat Khalifa Diopi ja 18-aastast Poola keskmängijat Aleksander Balcerowskit.

Maccabi (14-15) jagab võiduprotsendilt 9.-10. kohta Milano Armaniga, Gran Canaria (8-21) on tabelis 14nes ehk tagantpoolt kolmas.

