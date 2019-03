VIDEO | Gran Canaria ei saa Euroliigas kohe kuidagi jalgu alla

See oli Hispaania klubile juba üheksas järjestikune kaotus.

Vene teenis mänguaega pea 13 minutit, viskas viis punkti ja võttis ühe lauapalli. Gran Canaria resultatiivseim oli 21 punktiga Xavier Rabaseda.

Mäng läks lõplikult Panathinaikose kätte neljandal veerandajal, mida alustati külaliste seitsmepunktilises eduseisus 83:76. Võitjate tulemuslikum oli 18 punktiga Keith Langford, Nick Calathes lisas 17 punkti ja 9 korvisöötu.

Gran Canaria (6/18) on liigatabeli eelviimane, Panathinaikos (11/13) jagab 10.-11. kohta koos Tel Avivi Maccabiga.

Teised tulemused:

Himki - Milano Armani 88:90

Fenerbahce - Anadolu Efes 84:66

Maccabi - Darüssafaka 77:58

Vitoria Baskonia - Žalgiris 80:73

