VIDEO | Euroliiga klassika: CSKA alistas liidrite duellis Fenerbahce

Haaravas mängus teenis napi 70:68 võidu CSKA.

Võitjate resultatiivseim oli 16 punktiga Will Clyburn, 15 punkti lisas Cory Higgins. Fenerbahce ridades viskas 17 punkti Nikola Kalinic, 15 punkti peale jõudis Ali Muhammed.

Vaatamata kaotusele jäi Fenerbahce (23-5) tabeli etteotsa. CSKA-l on üks võit vähem.





